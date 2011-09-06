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Северная Македония - Андорра
Северная Македония - Андорра: обзор матча 06 сентября 2011
Северная Македония
06.09.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 10 тур
1 : 0
Завершен
Андорра
59'
М. Ивановски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Андорра
Желтая карточка
М. Хусейни
+1
Желтая карточка
М. Валес
Замена
М. Гарсия
️️️️
М. Виейра
Замена
М. Хусейни
️️️️
М. Муарем
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Силва
Замена
С. Фазли
️️️️
Ф. Хасани
Желтая карточка
Э. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
М. Ивановски
Замена
А. Трайковски
️️️️
А. Ибраими
+2
Желтая карточка
К. Мартинес
+2
Желтая карточка
О. Сонеже
Замена
К. Мартинес
️️️️
Ж. Рубио
Желтая карточка
М. Ивановски
Желтая карточка
М. Муарем
17'
17'
Желтая карточка
Ж. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
0
Горан Попов
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
15
Славчо Георгиевски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
8
Величе Шумуликоски
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
3
Роберт Петров
ЦЗ
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
18
Мухамед Хусейни
ЦП
9
Самир Фазли
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
0
Хоаким Сальват
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
4-1-5
1
Богатинов
0
Попов
15
Георгиевски
5
Мойсов
6
Шиков
8
Шумуликоски
14
Муарем
11
Хасани
7
Тричковски
10
Ибраими
21
Ивановски
3-2-2-1-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
18
Айяла
5
Эмили Гарсия
3
Бернаус
2
Мартинес
3
Валес
8
Виейра
11
Морено
5
Силва
14
Муарем
18
Хусейни
18
Хусейни
14
Муарем
11
Хасани
9
Фазли
9
Фазли
11
Хасани
10
Ибраими
9
Трайковски
9
Трайковски
10
Ибраими
8
Виейра
21
Гарсия
21
Гарсия
8
Виейра
5
Силва
19
Гомес
19
Гомес
5
Силва
Остались в запасе
Северная Македония
Андорра
3
Роберт Петров
ЦЗ
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
Главный тренер
Джон Тошак
13
Иван Перианес
ВР
0
Хоаким Сальват
ЦФ
19
Иван Лоренцо
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
3
Роберт Петров
ЦЗ
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
Остались в запасе
13
Иван Перианес
ВР
0
Хоаким Сальват
ЦФ
19
Иван Лоренцо
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Северная Македония - Андорра
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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