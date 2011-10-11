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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Македония - Словакия
Северная Македония - Словакия: обзор матча 11 октября 2011
Северная Македония
11.10.2011, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 12 тур
1 : 1
Завершен
Словакия
79'
Н. Новески
54'
К. Салата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Словакия
Замена
Ф. Голошко
️️️️
Ю. Пирошка
Замена
А. Трайковски
️️️️
С. Фазли
Желтая карточка
Э. Йендришек
ГОЛ! 1:1!
Н. Новески
Пас отдал
И. Тричковски
Замена
Ф. Ивановски
️️️️
В. Лазаревски
ГОЛ! 0:1!
К. Салата
Замена
М. Чех
️️️️
Т. Губочан
Замена
Р. Петров
️️️️
В. Грозданоски
Желтая карточка
Д. Мойсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
17
Александар Лазевски
ЛЗ
14
Владе Лазаревски
ЦЗ
2
Николче Новески
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
7
Влатко Грозданоски
ЦП
0
Мухамед Демири
ЦП
9
Марио Джуровски
ЦП
9
Самир Фазли
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Словакия
1
Ян Муха
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
8
Роберт Йеж
АП
0
Юрай Пирошка
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
3
Роберт Петров
ЦЗ
2
Игор Митрески
ЦЗ
18
Мухамед Хусейни
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Филип Ивановски
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Карим Геде
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
22
Филип Шебо
ЦФ
3-2-3-2
1
Богатинов
2
Новески
5
Мойсов
6
Шиков
17
Лазевски
14
Лазаревски
7
Грозданоски
0
Демири
9
Джуровски
7
Тричковски
9
Фазли
4-4-1-1
1
Муха
2
Пекарик
15
Губочан
16
Михалик
16
Салата
19
Куцка
17
Гамшик
7
Вайсс
18
Йендришек
8
Йеж
0
Пирошка
7
Грозданоски
3
Петров
3
Петров
7
Грозданоски
9
Фазли
9
Трайковски
9
Трайковски
9
Фазли
14
Лазаревски
9
Ивановски
9
Ивановски
14
Лазаревски
15
Губочан
5
Чех
5
Чех
15
Губочан
0
Пирошка
13
Голошко
13
Голошко
0
Пирошка
Остались в запасе
Северная Македония
Словакия
18
Мухамед Хусейни
ЦП
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
14
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Джон Тошак
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Карим Геде
ЦП
22
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
18
Мухамед Хусейни
ЦП
1
Томе Пачовски
ВР
2
Игор Митрески
ЦЗ
14
Муарем Муарем
ЛФ
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Карим Геде
ЦП
22
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Северная Македония - Словакия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Турция
4 : 0
01.06.2026
Северная Македония
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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