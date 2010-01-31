Абдисалам Ибрагим - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Абдисалам
|Фамилия
|Ибрагим
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магадишу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Абдисалам
|Фамилия
|Ибрагим
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магадишу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.04.2010
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|21.02.2010
|76' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|31.01.2010
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Портсмут (Портсмут)