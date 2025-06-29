Статистика по турнирам

Копа Судамерикана 2026 Кубок Либертадорес 2026 Уругвай. Примера 2026 США. МЛС 2025 Уругвай. Примера 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 США. МЛС 2024 США. МЛС 2023 Клубный чемпионат мира 2022 США. МЛС 2022 Кубок Америки 2019 США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Кубок Америки 2016 США. МЛС 2016 Кубок Америки 2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Чемпионат мира 2010 Чемпионат Голландии 2009/2010