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    Николас Лодейро - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Лодейро
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1989 (34 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 81' Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    27.02.2023 1' - 90' Сиэтл 4:0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -81' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    27.02.2023 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
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