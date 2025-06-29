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Насьональ
Николас Лодейро
Статистика
€ 50 тыс
Николас Лодейро - статистика
Насьональ
21 февраля 1989 (37)
#14 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Уругвай
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
85' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
1' - 62'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
59' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 89'
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
83' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
11.05.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
72' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.04.2025
Колорадо
84' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.04.2025
Динамо Хьюстон
72' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
06.04.2025
Лос-Анджелес
87' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Портленд
3 : 1
31.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 73'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
0 : 0
23.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 67'
США. МЛС, 6 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
16.03.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 75'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
1' - 59'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
55' - 90'
85'
73'
США. МЛС, 3 тур
Динамо Хьюстон
1 : 4
03.03.2025
Интер Майами
55' - 90'
85'
73'
США. МЛС, 1 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
23.02.2025
Даллас
62' - 90'
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