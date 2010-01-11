Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ясине Беззаз - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Ясине
    Фамилия Беззаз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1981 (41 год)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 Был в запасе Нигерия 1:0 Алжир
    24.01.2010 Был в запасе Кот-д'Ивуар 2:3 Алжир
    14.01.2010 1' -70' Мали 0:1 Алжир
    11.01.2010 62' -90' Малави 3:0 Алжир
    • Читайте нас: 
    11