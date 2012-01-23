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    Седрик Мубамба - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Седрик
    Фамилия Мубамба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 октября 1979 (43 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2012 1' -93' Габон 1:1
    (4:5)п    		 Мали
    31.01.2012 Был в запасе Габон 1:0 Тунис
    27.01.2012 1' -90' Габон 3:2 Марокко
    23.01.2012 1' -90' Габон 2:0 Нигер
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