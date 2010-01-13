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    Томас Ньиренда - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Ньиренда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 1984 (39 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Замбия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2010 1' -90' Замбия 0:0
    (4:5)п    		 Нигерия
    206'
    21.01.2010 1' -90' Габон 1:2 Замбия
    17.01.2010 1' -90' Камерун 3:2 Замбия
    13.01.2010 1' -90' Замбия 1:1 Тунис
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