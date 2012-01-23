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    Зухайер Дхауади - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Зухайер
    Фамилия Дхауади
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1988 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2012 1' -106' Гана 2:1 Тунис
    31.01.2012 Был в запасе Габон 1:0 Тунис
    27.01.2012 1' -50' Нигер 1:2 Тунис
    23.01.2012 1' -80' Марокко 1:2 Тунис
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