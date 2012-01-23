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    Аммар Эль-Жемаль - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Аммар
    Фамилия Эль-Жемаль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2012 Был в запасе Гана 2:1 Тунис
    31.01.2012 Был в запасе Габон 1:0 Тунис
    27.01.2012 1' -90' Нигер 1:2 Тунис
    23.01.2012 1' -90' Марокко 1:2 Тунис
    86'
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