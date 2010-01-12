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    Ноухоум Кобена - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Ноухоум
    Фамилия Кобена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1985 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенин 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 Был в запасе Египет 2:0 Бенин
    16.01.2010 1' -83' Нигерия 1:0 Бенин
    12.01.2010 84' -90' Мозамбик 2:2 Бенин
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