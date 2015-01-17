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    Мохамед Коффи - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Коффи
    Команда Замалек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 1' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 1' -90' Габон 2:0 Буркина-Фасо
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