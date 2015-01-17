Мохамед Коффи - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Коффи
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Коффи
|Команда
|Замалек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2015
|1' -90'
|Конго
|2:1
|Буркина-Фасо
|21.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:0
|Буркина-Фасо
|17.01.2015
|1' -90'
|Габон
|2:0
|Буркина-Фасо