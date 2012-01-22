Мамаду Талл - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Талл
|Команда
|Лейрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Талл
|Команда
|Лейрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2012
|1' -65'
|Судан
|2:1
|Буркина-Фасо
|26.01.2012
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Буркина-Фасо
|22.01.2012
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:2
|Ангола
|90'