Джермейн Саноу - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Джермейн
|Фамилия
|Саноу
|Команда
|Бовэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Джермейн
|Фамилия
|Саноу
|Команда
|Бовэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|3
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2015
|1' -90'
|Конго
|2:1
|Буркина-Фасо
|21.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:0
|Буркина-Фасо
|17.01.2015
|1' -90'
|Габон
|2:0
|Буркина-Фасо