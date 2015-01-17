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    Джермейн Саноу - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Джермейн
    Фамилия Саноу
    Команда Бовэ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 мая 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 1' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 1' -90' Габон 2:0 Буркина-Фасо
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