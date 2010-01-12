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    Фелисьен Сингбо - статистика

    Имя Фелисьен
    Фамилия Сингбо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенин 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2010 1' -90' Египет 2:0 Бенин
    16.01.2010 66' -90' Нигерия 1:0 Бенин
    12.01.2010 1' -64' Мозамбик 2:2 Бенин
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