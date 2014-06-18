Пак Чу-Юн - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Чу-Юн
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тэгу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Чу-Юн
|Фамилия
|Пак
|Команда
|Аль-Шабаб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тэгу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Южная Корея
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2014
|Был в запасе
|Южная Корея
|0:1
|Бельгия
|22.06.2014
|1' -55'
|Южная Корея
|2:4
|Алжир
|18.06.2014
|1' -56'
|Россия
|1:1
|Южная Корея