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    Зураб Попхадзе - статистика

    Имя Зураб
    Отчество Тамазович
    Фамилия Попхадзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1972 (50 лет)
    Рост 184
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.10.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.09.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.08.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.08.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    29.07.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    08.07.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Локомотив (Москва)
    27.06.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:3 Крылья Советов (Самара)
    19.06.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    12.06.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Торпедо (Москва)
    26.05.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сатурн (Раменское)
    07.05.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    30.04.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Ротор (Волгоград)
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