|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|18.08.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:5
|Спартак (Москва)
|30.06.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|16.06.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|10.06.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|26.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|12.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|18.04.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|31.03.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|17.03.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|10.03.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Торпедо (Москва)