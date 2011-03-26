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Хакан Якин
Статистика
Хакан Якин - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1977 (49)
#10 | Полузащитник
180 см | 79 кг
Швейцария
Статистика
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Швейцария
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 5 тур
Болгария
0 : 0
26.03.2011
Швейцария
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 4 тур
Швейцария
4 : 1
12.10.2010
Уэльс
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 3 тур
Черногория
1 : 0
08.10.2010
Швейцария
76' - 90'
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