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    Хакан Якин - статистика

    Полузащитник
    Имя Хакан
    Фамилия Якин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 февраля 1977 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швейцария 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2011 Был в запасе Болгария 0:0 Швейцария
    12.10.2010 Был в запасе Швейцария 4:1 Уэльс
    08.10.2010 76' -90' Черногория 1:0 Швейцария
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