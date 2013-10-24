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    Антос Соломоу - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Антос
    Фамилия Соломоу
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    37'
    29.11.2013 1' -46' АПОЭЛ (Никосия) 0:0 Маккаби (Тель-Авив)
    07.11.2013 90' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Бордо (Бордо)
    24.10.2013 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 АПОЭЛ (Никосия)
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