Антос Соломоу - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Антос
|Фамилия
|Соломоу
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Антос
|Фамилия
|Соломоу
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|37'
|29.11.2013
|1' -46'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|07.11.2013
|90' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)