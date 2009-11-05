Хьюго Баез - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Хьюго
|Фамилия
|Баез
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Хьюго
|Фамилия
|Баез
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|0:3
|Рома (Рим)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|ЦСКА (София)
|05.11.2009
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|ЦСКА (София)