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    Хьюго Баез - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Хьюго
    Фамилия Баез
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июля 1983 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 Был в запасе ЦСКА (София) 0:3 Рома (Рим)
    03.12.2009 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 ЦСКА (София)
    05.11.2009 1' -90' Базель (Базель) 3:1 ЦСКА (София)
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