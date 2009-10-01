Боян Табаков - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Табаков
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Табаков
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.10.2009
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Левски (София)
|01.10.2009
|46' -90'
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)