Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боян Табаков - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Боян
    Фамилия Табаков
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1990 (33 года)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    02.12.2009 Был в запасе Левски (София) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    22.10.2009 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Левски (София)
    01.10.2009 46' -90' Левски (София) 0:4 Лацио (Рим)
    • Читайте нас: 
    11