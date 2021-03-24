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    Александр Соловьев - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Соловьев
    Команда Вентспилс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2021 Был в запасе Турция 3:3 Латвия
    27.03.2021 85' -89' Нидерланды 2:0 Латвия
    24.03.2021 Был в запасе Латвия 1:2 Черногория
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