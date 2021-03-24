Александр Соловьев - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Соловьев
|Команда
|Вентспилс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Латвия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2021
|Был в запасе
|Турция
|3:3
|Латвия
|27.03.2021
|85' -89'
|Нидерланды
|2:0
|Латвия
|24.03.2021
|Был в запасе
|Латвия
|1:2
|Черногория