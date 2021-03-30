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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Латвия
Турция - Латвия: обзор матча 30 марта 2021
Турция
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
3 : 3
Завершен
Латвия
2'
К. Караман
33'
Х. Чалханоглу
52'
Б. Йылмаз (П)
35'
Р. Савалниекс
58'
Р. Ульдрикис
79'
Д. Икаунекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Латвия
Желтая карточка
Д. Тюрук
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
В. Федоровс
Желтая карточка
Э. Унал
90'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Д. Эркин
83'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
О. Туфан
83'
79'
ГОЛ! 3:3!
Д. Икаунекс
Пас отдал
Э. Эмсис
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Караман
73'
73'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Р. Ульдрикис
71'
Желтая карточка
Э. Эмсис
68'
Желтая карточка
В. Камеш
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Ю. Языджи
66'
65'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Икаунекс
Замена
У. Мерас
️️️️
Х. Чалханоглу
65'
58'
ГОЛ! 3:2!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
М. Осс
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Йылмаз
52'
46'
Замена
В. Камеш
️️️️
А. Цыганик
35'
ГОЛ! 2:1!
Р. Савалниекс
Пас отдал
Р. Юрковскис
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Караман
Пас отдал
Х. Чалханоглу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
10
Янис Икаунекс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
8
Буньямин Балчи
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Дениз Тюрук
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Энис Дестан
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Даниэльс Онтузанс
АП
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
18
Эркин
15
Кабак
4
Сеюнджу
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
6
Туфан
5
Йокушлу
11
Языджи
17
Йылмаз
9
Караман
3-4-1-2
1
Штейнборс
3
Осс
13
Юрковскис
5
Черномордис
8
Эмсис
10
Икаунекс
11
Савалниекс
6
Тоберс
11
Федоровс
14
Цыганик
20
Ульдрикис
11
Языджи
14
Антальялы
14
Антальялы
11
Языджи
10
Чалханоглу
13
Мерас
13
Мерас
10
Чалханоглу
6
Туфан
20
Тюрук
20
Тюрук
6
Туфан
18
Эркин
6
Кекчю
6
Кекчю
18
Эркин
9
Караман
9
Унал
9
Унал
9
Караман
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
14
Цыганик
7
Камеш
7
Камеш
14
Цыганик
20
Ульдрикис
19
Кроллис
19
Кроллис
20
Ульдрикис
Остались в запасе
Турция
Латвия
12
Алтай Баиндыр
ВР
8
Буньямин Балчи
ПЗ
7
Халил Акбунар
ПВ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
9
Энис Дестан
ЦФ
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
12
Роберт Озолс
ВР
16
Игорь Тарасов
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Даниэльс Онтузанс
АП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
8
Буньямин Балчи
ПЗ
7
Халил Акбунар
ПВ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
9
Энис Дестан
ЦФ
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
16
Игорь Тарасов
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
26
Виталий Максименко
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Даниэльс Онтузанс
АП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Турция - Латвия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Где смотреть матч:
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