Андрей Вербецкий - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Вербецкий
|Команда
|Искра-Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Вербецкий
|Команда
|Искра-Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|Шериф (Тирасполь)
|01.10.2009
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|17.09.2009
|1' -80'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)