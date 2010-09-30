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    Христо Йовов - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Христо
    Фамилия Йовов
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    04.11.2010 1' -60' Левски (София) 2:2 Лилль (Лилль)
    30.09.2010 1' -67' Спортинг (Лиссабон) 5:0 Левски (София)
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