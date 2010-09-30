Христо Йовов - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Христо
|Фамилия
|Йовов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Христо
|Фамилия
|Йовов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|1' -60'
|Левски (София)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|30.09.2010
|1' -67'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:0
|Левски (София)