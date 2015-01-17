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    Джакариджа Коне - статистика

    Полузащитник
    Имя Джакариджа
    Фамилия Коне
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 1' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    21.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 1' -77' Габон 2:0 Буркина-Фасо
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