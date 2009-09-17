Самуэл Йебоа - статистика
|Имя
|Самуэл
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Имя
|Самуэл
|Фамилия
|Йебоа
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|1' -68'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:0
|Гамбург (Гамбург)
|23'
|02.12.2009
|1' -46'
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|05.11.2009
|1' -72'
|Рапид (Вена)
|0:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|22.10.2009
|1' -77'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|5:1
|Рапид (Вена)
|42'
|01.10.2009
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|4:2
|Хапоэль (Тель-Авив)
|61' 71'
|17.09.2009
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:1
|Селтик (Глазго)