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    Самуэл Йебоа - статистика

    Имя Самуэл
    Фамилия Йебоа
    Команда Бейтар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 1' -68' Хапоэль (Тель-Авив) 1:0 Гамбург (Гамбург)
    23'
    02.12.2009 1' -46' Селтик (Глазго) 2:0 Хапоэль (Тель-Авив)
    05.11.2009 1' -72' Рапид (Вена) 0:3 Хапоэль (Тель-Авив)
    22.10.2009 1' -77' Хапоэль (Тель-Авив) 5:1 Рапид (Вена)
    42'
    01.10.2009 1' -90' Гамбург (Гамбург) 4:2 Хапоэль (Тель-Авив)
    61' 71'
    17.09.2009 1' -90' Хапоэль (Тель-Авив) 2:1 Селтик (Глазго)
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