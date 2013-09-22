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    Игорь Голбан - статистика

    #10 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Голбан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 1990 (32 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 83' -90' Мордовия (Саранск) 4:2 Шинник (Ярославль)
    17.11.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 5:0 Арсенал (Тула)
    10.11.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    04.11.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Ротор (Волгоград)
    26'
    27.10.2013 1' -90' Салют (Белгород) 4:0 Шинник (Ярославль)
    23.10.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Луч (Владивосток)
    84'
    13.10.2013 90' -90' Шинник (Ярославль) 1:0
    07.10.2013 90' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.10.2013 72' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Ангушт (Назрань)
    22.09.2013 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Шинник (Ярославль)
    16.09.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 4:0 Химик (Дзержинск)
    10.09.2013 90' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    23.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    58'
    18.08.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.08.2013 47' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Шинник (Ярославль)
    07.08.2013 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:0 Мордовия (Саранск)
    23.07.2013 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    18.07.2013 67' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Салют (Белгород)
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