|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|83' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|17.11.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|5:0
|Арсенал (Тула)
|10.11.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|04.11.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|26'
|27.10.2013
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|23.10.2013
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|84'
|13.10.2013
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|07.10.2013
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|01.10.2013
|72' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Ангушт (Назрань)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|4:0
|Химик (Дзержинск)
|10.09.2013
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|23.08.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|58'
|18.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2013
|47' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Мордовия (Саранск)
|23.07.2013
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|18.07.2013
|67' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Салют (Белгород)