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Йоаннис Фетфацидис
Статистика
Йоаннис Фетфацидис - статистика
Завершил карьеру
21 декабря 1990 (35), Драма
#10 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Греция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Арис
3 : 1
15.08.2019
Мольде
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мольде
3 : 0
08.08.2019
Арис
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
АЕЛ
0 : 1
01.08.2019
Арис
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Арис
0 : 0
25.07.2019
АЕЛ
1' - 90'
29'
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