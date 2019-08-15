Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010