Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Ипсвич Таун
Дэвид Баттон
Статистика
€ 50 тыс
Дэвид Баттон - статистика
Ипсвич Таун
27 февраля 1989 (37)
#27 | Вратарь
191 см | 84 кг
Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Рединг
1 : 3
11.01.2025
Бернли
1' - 120'
Англия. Кубок, 1 раунд
Рединг
2 : 0
02.11.2024
Флитвуд
1' - 90'
Главные новости
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
1
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
3
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
3
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+