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    Дэвид Баттон - статистика

    #25 | Вратарь
    Имя Дэвид
    Фамилия Баттон
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 февраля 1989 (34 года)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 Был в запасе Вест Бромвич 1:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 29 тур
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    20.02.2023 Был в запасе Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    10.02.2023 1' - 90' Бирмингем Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 13 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.02.2023 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    10.02.2023 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.02.2023 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    20.01.2023 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2023 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Рединг (Рединг)
    29.12.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Престон (Престон)
    26.12.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    12.12.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    12.11.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.11.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.11.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    29.10.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    22.10.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.10.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    15.10.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    08.10.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.10.2022 Был в запасе Престон (Престон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.10.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Суонси (Суонси)
    17.09.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.09.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.09.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Бернли (Бернли)
    29'
    30.08.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.08.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 5:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    17.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    08.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    30.07.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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