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    Даниэль Богданович - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Богданович
    Состав Без клуба
    Родной город Мисурата
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1980 (42 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2013 Был в запасе Болгария 6:0 Мальта
    11.09.2012 1' -69' Италия 2:0 Мальта
    07.09.2012 1' -90' Мальта 0:1 Армения
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