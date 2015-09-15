Денис Щербак - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Щербак
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Денис
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Щербак
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|78' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|01.11.2015
|74' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|66' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|72' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|73' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|11.10.2015
|62' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|70' -90'
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|28.09.2015
|73' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|21.09.2015
|68' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|58' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)