Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Морейра - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Морейра
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 октября 1982 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2016 83' -90' Венгрия 4:0 Андорра
    10.10.2016 Был в запасе Андорра 1:2 Швейцария
    07.10.2016 76' -90' Португалия 6:0 Андорра
    06.09.2016 84' -90' Андорра 0:1 Латвия
    • Читайте нас: 
    11