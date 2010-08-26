Дрис Вуйтенс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Дрис
|Фамилия
|Вуйтенс
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дрис
|Фамилия
|Вуйтенс
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2011
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:2
|Бенфика (Лиссабон)
|16.12.2010
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|26.08.2010
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Сибирь (Новосибирск)