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    Дрис Вуйтенс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Дрис
    Фамилия Вуйтенс
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2011 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:2 Бенфика (Лиссабон)
    16.12.2010 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 Металлист (Харьков)
    26.08.2010 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 5:0 Сибирь (Новосибирск)
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