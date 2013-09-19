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    Ондрей Кушнир - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ондрей
    Фамилия Кушнир
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 3 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2013 1' -72' Слован (Либерец) 1:2 Фрайбург (Фрайбург)
    41'
    24.10.2013 1' -90' Слован (Либерец) 1:1 Севилья (Севилья)
    80'
    19.09.2013 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:2 Слован (Либерец)
    20'
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