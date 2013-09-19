Ондрей Кушнир - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Кушнир
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Ондрей
|Фамилия
|Кушнир
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|3
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2013
|1' -72'
|Слован (Либерец)
|1:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|41'
|24.10.2013
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|80'
|19.09.2013
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:2
|Слован (Либерец)
|20'