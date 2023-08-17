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Перпарим Хетемай
Статистика
Перпарим Хетемай - статистика
Завершил карьеру
12 декабря 1986 (39), Шкендерай
#56 | Полузащитник
175 см | 76 кг
Финляндия | Косово
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Команда
И
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П
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ХИК
1
0
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
1 : 2
17.08.2023
Карабах
Был в запасе
75'
Лига Европы, 3 раунд
Карабах
2 : 1
10.08.2023
ХИК
Был в запасе
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