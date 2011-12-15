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    Нильс Розелер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Нильс
    Фамилия Розелер
    Команда Кемницер
    Состав Основной
    Родной город Бад Бентхайм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1992 (31 год)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2012 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:1 Твенте (Энсхеде)
    23.02.2012 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    17.02.2012 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    15.12.2011 1' -90' Висла (Краков) 2:1 Твенте (Энсхеде)
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