Нильс Розелер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Розелер
|Команда
|Кемницер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бад Бентхайм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Имя
|Нильс
|Фамилия
|Розелер
|Команда
|Кемницер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бад Бентхайм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2012
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:1
|Твенте (Энсхеде)
|23.02.2012
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|17.02.2012
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|15.12.2011
|1' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)