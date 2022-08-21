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    Ник Марсман - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Ник
    Фамилия Марсман
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 октября 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 525
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 Был в запасе Интер 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:0 Интер (Майами)
    09.10.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.10.2022 Был в запасе Интер (Майами) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    01.10.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 0:1 Интер (Майами)
    11.09.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Интер (Майами)
    01.09.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    28.08.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 3:1 Интер (Майами)
    21.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Торонто (Торонто)
    14.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    07.08.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Интер (Майами)
    04.08.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 0:1 Интер (Майами)
    24.07.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Интер (Майами)
    17.07.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Шарлотт (Шарлотт)
    01.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    24.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    84'
    17.04.2022 1' -90' Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    09.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 1' -90' Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
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