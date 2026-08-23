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Нидерланды. Эредивизие
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Гоу Эхед Иглс
Ник Марсман
Статистика
€ 125 тыс
Ник Марсман - статистика
Гоу Эхед Иглс
1 октября 1990 (35)
#22 | Вратарь
Нидерланды
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
23.08.2026
АДО Ден Хааг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
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Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
АДО Ден Хааг
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Экселсиор
7 : 1
25.05.2024
АДО Ден Хааг
1' - 90'
45'
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
АДО Ден Хааг
1 : 2
22.05.2024
Экселсиор
1' - 90'
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