Ник Марсман - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Марсман
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 525
тыс
|Имя
|Ник
|Фамилия
|Марсман
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:0
|Интер (Майами)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|0:1
|Интер (Майами)
|11.09.2022
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|3:1
|Интер (Майами)
|01.09.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Интер (Майами)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|3:1
|Интер (Майами)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|2:2
|Интер (Майами)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:1
|Интер (Майами)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Интер (Майами)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|01.05.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|24.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|84'
|17.04.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|09.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)