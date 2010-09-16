Рене Гартлер - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Гартлер
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Гартлер
|Команда
|Зандхаузен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|2:0
|Рапид (Вена)
|02.12.2010
|1' -77'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Порту (Порту)
|04.11.2010
|68' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|ЦСКА (София)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|3:0
|Рапид (Вена)