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    Рене Гартлер - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Рене
    Фамилия Гартлер
    Команда Зандхаузен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 октября 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 2:0 Рапид (Вена)
    02.12.2010 1' -77' Рапид (Вена) 1:3 Порту (Порту)
    04.11.2010 68' -90' Рапид (Вена) 1:2 ЦСКА (София)
    16.09.2010 Был в запасе Порту (Порту) 3:0 Рапид (Вена)
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