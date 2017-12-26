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    Стивен Дефур - новости

    #16 | Полузащитник
    Имя Стивен
    Фамилия Дефур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1988 (34 года)
    Рост 173
    Вес 67
    Стоимость:
    € 900
    тыс
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