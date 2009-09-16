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    Ландри Мюлемо - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Ландри
    Фамилия Мюлемо
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2009 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    24.11.2009 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Стандард (Льеж)
    69'
    20.10.2009 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 Стандард (Льеж)
    29.09.2009 53' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Стандард (Льеж)
    16.09.2009 Был в запасе Стандард (Льеж) 2:3 Арсенал (Лондон)
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