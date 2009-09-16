Ландри Мюлемо - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Ландри
|Фамилия
|Мюлемо
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Ландри
|Фамилия
|Мюлемо
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2009
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|24.11.2009
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|69'
|20.10.2009
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|29.09.2009
|53' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|16.09.2009
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Арсенал (Лондон)