Миркан Айдын - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Миркан
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Эскишехирспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Имя
|Миркан
|Фамилия
|Айдын
|Команда
|Эскишехирспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2009
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|12.09.2009
|62' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|78'