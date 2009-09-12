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    Миркан Айдын - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Миркан
    Фамилия Айдын
    Команда Эскишехирспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2009 Был в запасе Бохум (Бохум) 1:1 Вольфсбург (Вольфсбург)
    19.09.2009 Был в запасе Бохум (Бохум) 2:3 Майнц (Майнц)
    12.09.2009 62' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Бохум (Бохум)
    78'
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