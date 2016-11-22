Статистика по турнирам

Португалия. Примейра 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок УЕФА 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010 Испания. Примера 2007/2008