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Сильвестр Варела
Статистика
Сильвестр Варела - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1985 (41)
#18 | Нападающий
180 см | 76 кг
Португалия | Кабо-Верде
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Италия. Кубок 2014/2015
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген
0 : 0
22.11.2016
Порту
89' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Рома
0 : 3
23.08.2016
Порту
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Порту
1 : 1
17.08.2016
Рома
Был в запасе
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