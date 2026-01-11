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Суонси
Джоэл Уорд
Статистика
€ 200 тыс
Джоэл Уорд - статистика
Суонси
29 октября 1989 (36)
#25 | Защитник
188 см | 81 кг
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Суонси
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Суонси
2 : 2
11.01.2026
Вест Бромвич
61' - 120'
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