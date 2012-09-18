Гарри Бокали - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Бокали
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Бокали
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2012
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Монпелье (Монпелье)
|40'
|03.10.2012
|1' -51'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|51'
|18.09.2012
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Арсенал (Лондон)