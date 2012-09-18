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    Гарри Бокали - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Гарри
    Фамилия Бокали
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 3 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2012 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Монпелье (Монпелье)
    40'
    03.10.2012 1' -51' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    51'
    18.09.2012 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Арсенал (Лондон)
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