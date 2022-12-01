Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ 2022 Чемпионат мира 2022 Бразилия. Серия А 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010