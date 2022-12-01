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Брайан Руис
Статистика
Брайан Руис - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1985 (41), Сан-Хосе
#22 | Нападающий
186 см | 81 кг
Коста-Рика
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Коста-Рика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Коста-Рика
2 : 4
01.12.2022
Германия
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Япония
0 : 1
27.11.2022
Коста-Рика
Был в запасе
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
7 : 0
23.11.2022
Коста-Рика
61' - 90'
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