Вид Белец - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Вид
|Фамилия
|Белец
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Вид
|Фамилия
|Белец
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|20.07.2022
|1' -90'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|90'