Хозе Пьер Вунгудика - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Хозе Пьер
|Фамилия
|Вунгудика
|Команда
|Пройссен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Имя
|Хозе Пьер
|Фамилия
|Вунгудика
|Команда
|Пройссен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1990 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангола
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2012
|81' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Ангола
|26.01.2012
|73' -90'
|Судан
|2:2
|Ангола
|22.01.2012
|90' -90'
|Буркина-Фасо
|1:2
|Ангола