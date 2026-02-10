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Толгай-Али Арслан
Статистика
Толгай-Али Арслан - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1990 (36), Падерборн
#30 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Германия | Турция
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Япония. Джей-лига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
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Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санфречче Хиросима
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Санфречче Хиросима
2 : 1
10.02.2026
Джохор
72' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Санфречче Хиросима
1 : 0
10.12.2025
Шанхай Шэньхуа
1' - 55'
54'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 1
25.11.2025
Санфречче Хиросима
1' - 86'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
21.10.2025
Санфречче Хиросима
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Санфречче Хиросима
1 : 1
30.09.2025
Шанхай Порт
86' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Мельбурн Сити
0 : 2
16.09.2025
Санфречче Хиросима
83' - 90'
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