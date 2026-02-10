Статистика по турнирам

Япония. Джей-лига 2026 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Япония. Джей-лига 2025 Япония. Джей-лига 2024 Австралия. А-лига 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2009/2010