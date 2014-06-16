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    Джавад Некунам - статистика

    Полузащитник
    Имя Джавад
    Фамилия Некунам
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Рей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иран 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 1' -90' Босния и Герцеговина 3:1 Иран
    80'
    21.06.2014 1' -90' Аргентина 1:0 Иран
    53'
    16.06.2014 1' -90' Иран 0:0 Нигерия
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